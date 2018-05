Nieuw infoblad heet #boechoutbeweegt 04 mei 2018

02u42 0

De Boechoutenaren krijgen vanaf mei een nieuw gemeentelijk infoblad in de bus. Dat zal #boechoutbeweegt heten. Het vorige blad, 't forum, bestond tien jaar en was in al die tijd amper veranderd. Met de moderne communicatiemiddelen vandaag, kon de gemeente niet anders dan ook haar communicatie een update geven. "'t forum heeft eigenlijk nooit echt voet aan de grond gekregen. Mensen spraken over 'het boekske' of 'den info'. #boechoutbeweegt vat mooi samen wat de kracht is van ons dorp. Wij hebben in onze gemeente heel veel verenigingen, vrijwilligers en gewone mensen die mee het karakter bepalen van onze gemeente. Die kwamen in ons vorige blad te weinig aan bod. Nochtans zorgen zij voor de sociale lijm in ons dorp. Vanaf nu brengen we graag hun verhaal", aldus burgemeester Koen T'Sijen. (ADA)