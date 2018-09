Muziekacademie dolblij met nieuwe stek 03 september 2018

Vlak voor het begin van het schooljaar huldigde de muziekschool in Boechout een gloednieuw lesgebouw in.





"Een unieke kans om ons verder te ontplooien", noemde directeur Geert Hendrix de verhuis.





De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) van Lier heeft al vijftig jaar een afdeling in buurgemeente Boechout. Bij de start van het 51ste schooljaar mocht de academie een nieuwbouw aan het Jef Van Hoofplein in gebruik nemen. De gemeente Boechout investeerde 2,4 miljoen euro in het project.





"Het vroegere onderkomen van de academie had zijn charme, maar was verouderd en stilaan versleten. Daarom hakten we enkele jaren geleden de knoop door en besloten we om iets totaal nieuws te bouwen, pal in het dorpscentrum", aldus Boechouts burgemeester Koen T'Sijen (Pro). "Het resultaat is er nu. De academie zal een aula delen met onze eveneens nieuwe kleuterschool en in een aanpalend torengebouw zijn aparte leslokalen ondergebracht."





Geert Hendrix van de academie kon met zijn geluk geen blijf.





"Wat een transformatie hebben we in nauwelijks vier jaar tijd ondergaan!", zei Hendrix in zijn speech. "Dit geeft ons nieuwe kansen en die gaan we ten volle benutten. Zo gaan we vanaf nu ook een lespakket 'dans' aanbieden, want vooralsnog hadden we dit niet in Boechout. De extra ruimte die we krijgen maakt dit mogelijk."





De Boechoutse tak van SAMWD Lier telt momenteel zo'n driehonderd leerlingen. Ongeveer twee derde daarvan komt uit Boechout (en deeldorp Vremde), de rest uit Borsbeek en Wommelgem. (KDC)