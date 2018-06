Mik Renders trekt lijst Groen-Gangmaker 08 juni 2018

Groen-Gangmaker trekt met Mik Renders als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Kris Swaegers en Joost Derkinderen vervolledigen de top drie. Speerpunt van de partij is een socialere en ecologische samenleving die menselijker en gezonder is. Daarnaast wil Groen-Gangmaker opnieuw een dorp maken van Boechout. "Meer dorp is meer ruimte voor contact, voor samenwerken, voor initiatieven uit wijken en verenigingen, voor cultuur en sport. Meer dorp is meer Boechout én meer Vremde. Samen. Als één dorp", aldus Renders. (ADA)