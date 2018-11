Meisje (16) verkracht in toilet op scoutsfeest Patrick Lefelon

20 november 2018

23u04 6 Boechout Op de Parkparty van scouts Sint-Bavo is een 16-jarig meisje in de toiletten verkracht. Het misdrijf dateert van 14 september maar werd tot vandaag geheim gehouden. De politie schakelt nu het VTM-opsporingsprogramma Faroek in om de dader te vinden.

De scoutsfeesten van Sint-Bavo vonden dit jaar plaats in het weekend van 14 op 15 september in de Welvaartstraat, op het terrein van het Sfinks-festival. Vrijdag was er eerst Apero met naderhand een jongerenfuif. Het succes werd dit jaar overschaduwd door een incident dat zich rond 1 uur ‘s nachts afspeelde.

In het opsporingsprogramma Faroek op VTM vertelde een rechercheur van de jeugdbrigade van de Antwerpse politie, die het incident onderzoekt, wat er gebeurde.

“Op een gegeven moment was het meisje alleen aan het dansen. Een man tussen 25 en 30 jaar zocht contact met haar. Zij dansten en flirten wat. Dan nam de man haar bij de hand en leidde haar naar buiten. Ze gingen langs de tequila-stand naar de toiletzone. Het meisje zag daar niets kwaad in.

Maar dan werd de man plots agressief. Hij trok het meisje mee in een Dixie-toilet, deed de deur op slot en greep haar vast. Het meisje probeerde te vluchten maar kon niet meer buiten. Daarna werd zij brutaal verkracht.”

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die misschien ook door de verdachte zijn lastiggevallen of die de man hebben opgemerkt. Iedereen die filmpjes of foto’s van de fuif heeft, waarop mensen duidelijk herkenbaar zijn, kunnen de politie helpen de verdachte te identificeren.

Scouts Sint-Bavo werkt mee aan politieonderzoek. Alle ouders, leden en oud-scouts kregen gisteren een brief met informatie: ‘Tijdens de Parkparty van vrijdag 14 september heeft zich een zeer ernstig feit voor gedaan. Tijdens de jongerenfuif is een meisje van 16 jaar aangerand en verkracht in één van de toiletten op het terrein. Uit respect voor het slachtoffer en de familie en om het onderzoek alle kansen te geven om de dader te vatten, is er bewust en in nauw overleg met politie, parket en de burgemeester besloten om er tot hiertoe geen ruchtbaarheid aan te geven.

De politie is op zoek naar een man tussen 25 en 30 jaar met getaande huidskleur en donker haar. Hij sprak Nederlands met een accent. Wie informatie heeft over het incident of over de verdachte kan dat in alle discretie bij de politie melden. De politie kan gebeld worden op het gratis nummer 0800/30300 of mail naar opsporingen@police.belgium.eu.