Management moet gemeente professioneel versterken 04 april 2018

Het gemeentebestuur wil het management van de gemeente professioneel versterken. Aan de top van de geïntegreerde structuur van gemeente en OCMW komt er één algemeen directeur. De diensten Financiën worden in de toekomst geleid door een financieel directeur. Met het nieuwe organisatievoorstel maakt de gemeenteraad een bewuste keuze om alle vier topambtenaren, zijnde de gemeente- en OCMW-secretaris en de financieel beheerder van gemeente en OCMW aan boord te houden in de gemeente Boechout en om zo het management professioneel te versterken. Dit resulteert op korte termijn in een extra personeelskost van zo'n 60.000 euro op jaarbasis, minder dan 0,43 procent van het totale werkingsbudget. Op lange termijn zal dit de kwaliteit van het beleid en de dienstverlening ten goede komen. In het model is ook rekening gehouden met een besparing op de personeelskosten bij de oppensioenstelling van de huidige titularissen, waardoor de huidige beperkte meerkost op termijn wordt omgebogen in een grotere minderuitgave. (ADA)