Man giet ammoniak over echtgenote, koppel weer samen 17 augustus 2018

02u28 0 Boechout De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft zich gebogen over een zwaar geval van partnergeweld. Kenneth V. (32) uit Boechout riskeert één jaar effectieve celstraf voor het toetakelen van zijn vrouw.

Het was de moeder van het slachtoffer die op 23 januari 2018 de politie verwittigde. Haar dochter onderhield al jaren een turbulente relatie met Kenneth V., een drugverslaafde. Nadat Kenneth V. thuis drugs had gebruikt, was hij volledig door het lint gegaan. Hij had zijn vrouw, die eveneens met een drugsprobleem kampt, vuistslagen gegeven en had ook ammoniak over haar gezicht gegoten.





Het was niet de eerste keer dat Kenneth V. zich aan zwaar partnergeweld bezondigde. Eerder had hij zijn vrouw al met sigarettenpeuken brandwonden toegebracht en hij had haar haren eens in brand gestoken.





"Dat was per ongeluk gebeurd. Met een kaars", verklaarde de man daarover.





Op de zitting vertelde de vrouw dat ze niet langer burgerlijke partij wilde zijn. Het is weer koek en ei tussen de twee, zo klonk het.





Vonnis op 23 augustus. (BJS)