Licht op groen om Vijverhof open te stellen voor publiek ADA

26 februari 2019

16u37 0 Boechout De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om het Vijverhof toegankelijk te maken voor het publiek. “Eens het park is opengesteld voor het publiek zal groene publieke ruimte groeien tot zes hectare”, weet burgemeester Koen T’Sijen.

Het parkbeheerplan omvat richtlijnen over de heraanleg en het onderhoud van de vijver en het onderhoud van het publieke gedeelte. Daarnaast komt er een publieke doorgang vanaf de Alexander Franckstraat via het bruggetje over de vijver naar het achterliggende Biesbesbos. Het wandelpad op het domein blijft toegankelijk. “Eens het parkbeheerplan is uitgevoerd en het park is opengesteld, groeit de groene publieke ruimte, met het speelbos en het recent gehuurde parkperceel van de familie Van Der Auwera, uit tot zes hectare,” vertelt burgemeester Koen T’Sijen.

“We wilden vooral de authentieke natuurelementen op het perceel behouden en te versterken”, pikt schepen van Omgeving Kris Swaegers in. “Omdat dit een publiek park wordt, is het esthetische aspect ook belangrijk.”

Wel werden er 48 hoogstammige bomen gerooid omdat die te dicht bij elkaar stonden of in de bouwzone stonden. De gemeente maakt zich sterk dat er op een andere plek in het park 48 nieuwe inheemse hoogstambomen zullen geplant worden ter compensatie. “Een bloemrijk grasland met inheemse vaste planten zal de biodiversiteit ten goede komen”, besluit Swaegers.