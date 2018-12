Leerlingen zamelen speelgoed in voor leeftijdsgenootjes asielcentrum ADA

05 december 2018

19u39 4

De kinderen van Dorpsschool Vremde hebben hun gouden hart laten zien. De afgelopen dagen verzamelden ze hun eigen speelgoed en schonken het aan het opvangcentrum voor asielzoekers in Broechem. Het gaat om speelgoed dat nog in goede staat is maar waar ze niet meer mee spelen omdat ze te oud geworden zijn. “Bovendien gebruiken we de inzamelactie als leerrijke kapstok om de kinderen iets bij te leren over vluchtelingen en waarom mensen vluchten. Maar ook dat het niet zo vanzelfsprekend is dat elk kind speelgoed heeft,” vertelt directeur Ivan Cockx. Bakken en bakken speelgoed, van teddyberen tot auto’s, knutselgrief en puzzels, werd aangeleverd.

Sinterklaas

Vandaag kwam de sint naar het opvangcentrum die spelletjes speelde met de kinderen. Nadien mochten de 65 kinderen elk een drietal spullen kiezen die ze graag wilden. Omdat de kinderen vaak niet vertrouwd zijn met Sinterklaas, kregen ze eerst een beetje uitleg. “Ze verwarren Sinterklaas in het begin met de Kerstman maar al gauw snapten ze dat er nog een kindervriend is,” klinkt het bij het opvangcentrum. Ook de ouders van de kinderen werden betrokken bij het sinterklaasfeest. Zij mochten nog een aantal spulletjes kiezen voor hun kinderen en die deze nacht verstoppen op hun kamer. En zo hebben ook deze kinderen er een fijn sinterklaasfeest opzitten.