Landschapspark Frijthout nu ook officieel geopend 25 juni 2018

Na jarenlang plannen en werken konden vzw Kempens Landschap, de provincie Antwerpen en de gemeenten Hove en Boechout gisteren het landschapspark Frijthout eindelijk officieel inhuldigen. Geïnteresseerde fietsers en wandelaars konden een eerste keer proeven van het gebied met een streep muziek en wat lekkers. Het groene gebied van 22 hectare werd altijd als landbouwgrond gebruikt tot Hove, Boechout en provincie beslisten om er terug een publiek park van te maken met verbindingsfietspaden, hondenloopzones, speeltoestellen en een boomgaard. "We zijn voor een woester open groen landschap gegaan zodat recreatie en wilde natuur in evenwicht zijn", legt Inga Verhaert (sp.a) uit, covoorzitter van Kempens Landschap. "Naast het gemeentepark, de Boshoek en het Uilenbos hebben we nu ook het Frijthout veiliggesteld voor de toekomst", vult Bart Van Couwenberghe (N-VA) aan, schepen van Leefmilieu. Ook Boechouts burgemeester Koen T'Sijen (PRO Boechout-Vremde) breidt het aantal groene zones in zijn gemeente uit: "Het Frijthout sluit perfect aan op de Sfinksweide die we hebben omgezet van woonzone naar parkgebied. Zo versterken we de groene buffer." (BSB)