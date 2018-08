Kunstenaar zkt. gestolen beeld 28 augustus 2018

02u27 0

De Boechoutse kunstenaar François Blommaerts is op zoek naar het verdwenen beeldje Bulletje en Bonestaak. Blommaerts maakte het beeld als hommage aan George van Raemdonck, de eerste striptekenaar van Vlaanderen. Het werk werd in maart dan ook in het George van Raemdonckpark geplaatst, waar het eind vorige week verdween. "Een heel erg jammere zaak", zucht Blommaerts. "Ik heb verschillende beelden gemaakt die op publieke plaatsen staan, het is de eerste keer dat er één gestolen wordt. Wellicht gaat het om stom vandalisme, maar als de dief oprecht geïnteresseerd is in mijn werk wil ik het beeldje gerust ruilen met een ander werk van mij. Bulletje en Bonestaak is namelijk een uniek stuk." (BSB)