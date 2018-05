Kruipen en klimmen om te winnen JAN FRANS WILLEMSSCHOOL IS BESTE IN SPARTAKIDS RUN DAVID ACKE

04 mei 2018

02u42 0 Boechout De Jan Frans Willemsschool heeft de zesde editie van de Spartakids Run in Boechout gewonnen, voor het Sint-Gabriëlcollege en Dorpsschool Vremde. Elke school heeft de wedstrijd nu twee keer gewonnen. Wie de Spartakids Run drie keer wint, mag de wisselbeker houden.

Achthonderd leerlingen van de drie Boechoutse lagere scholen hebben elkaar gisteren opnieuw sportief uitgedaagd tijdens de zesde editie van de Spartakids Run. Tijdens de sportieve wedstrijd waarin zes onderdelen aan bod kwamen, streden het Sint-Gabriëlcollege, Dorpschool Vremde en de Jan Frans Willemsschool voor de wisselbeker. Vooral voor die eerste twee was het enorm spannend. Zij wonnen de wedstrijd al elk twee keer. Bij een derde overwinning zouden ze de wisselbeker definitief mogen houden en de titel van 'Sportiefste School van Boechout' krijgen. Maar het spreekt voor zich dat de leerlingen van de Jan Frans Willemsschool dat niet zomaar zouden laten gebeuren.





Droomscenario

Uiteindelijk trokken ze het laken naar zich toe en werden ze rond 15 uur als winnaar uitgeroepen. Daarmee heeft elke school nu twee overwinningen behaald. "Een droomscenario voor volgend jaar. Want de school die de wedstrijd drie keer wint, mag de wisselbeker definitief houden", legt Karine Pyl, sportconsulente van Boechout uit.





Tactiek

Tijdens de teambuildingopdrachten moesten de achthonderd leerlingen niet alleen over kracht en doorzettingsvermogen beschikken. Ze moesten ook goed samenwerken en een goede tactiek uitwerken. Zo was een van de opdrachten een memoriespel. Eén voor één moest leerlingen lopen naar de afbeeldingen. Voor andere opdrachten had je dan weer meer spierballen nodig. Zo moesten de leerlingen een boomstam zo vaak mogelijk verslepen binnen een bepaalde tijd.





Het waren enkele studenten van de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingscreatie van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen die zes jaar geleden met het idee afkwamen. Zij moesten als schoolopdracht een gloednieuw sportevenement op poten zetten. Ook vandaag organiseren de studenten het evenement nog altijd samen met de Sportdienst van Boechout.





Studenten

"De organisatie past binnen hun curriculum. Andere studenten zetten zich in voor maatschappelijke thema's. De studenten LO organiseren een sportevenement. Het zijn onze tweedejaars die samen met enkele eerstejaars alles volledig uitwerken", vertelt lector LO en Bewegingscreatie Kim Semadeni.