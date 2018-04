Kom dansen op Dag van de Dans 19 april 2018

Danspunt nodigt iedereen op 28 april uit op de Dorpsplaats in Vremde om een lange dansketting te maken. Die dag is het namelijk Dag van de Dans. In Boechout slaan het team van de Week van de Amateurkunsten (WAK), de gemeente en de cultuurraad de handen in elkaar om zich samen met de inwoners al dansend een weg te banen door Vremde. Eerst krijgt iedereen een eenvoudige choreografie aangeleerd om daarna samen de straat op te trekken. De muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sint-Laureys Hove zorgt voor de muzikale noot. Iedereen die graag danst of er zich voor het eerst aan wil wagen, is welkom. Afspraak om 14 uur in Vremde. Het evenement eindigt rond 16.30 uur. (ADA)