Kleuters Jan Frans Willemschool nemen intrek in nieuwe klasjes 03 mei 2018

02u36 0 Boechout Een spannende voormiddag gisteren voor de kleuters van de Jan Frans Willemschool in Boechout. Zij zijn gisteren verhuisd naar hun gloednieuwe school en hielpen mee de tafels en dozen speelgoed te verplaatsen.

Gisteren trokken de eerste twee kleuterklassen in in hun nieuwe lokalen. Vandaag en morgen verhuizen er nog eens zes kleuterklasjes. De nieuwe school biedt plaats aan tweehonderd leerlingen verspreid over negen klaslokalen. Die liggen rond een grote, centrale, polyvalente ruimte met vertelplek, waar er plaats is voor rustige momenten.





Opvallend is dat de kleuters hun eigen volledig uitgeruste keuken ter beschikking hebben waar er van tijd tot eens gekokkereld kan worden. "Zowel in de kleuter- als de lagere school wordt er wel eens gekookt. Dat kan een spaghetti zijn maar ook pannenkoeken. Elke leerling krijgt een taakje en nadien wordt er gezamenlijk gegeten. Het is wel niet zo dat dit een wekelijks gebeuren is. Maar de mogelijkheid is er," legt directeur Marleen Janssens uit. Elke klas heeft een eigen tuintje dat uitgeeft op de groene zone naast de molen van Boechout. En de grote ramen van de klassen werden versierd met tekeningen van illustrator Tom Schoonooghe. De turnzaal werd behouden en vernieuwd met een nieuwe verwarming en verluchting. Nu wordt er nog volop gewerkt aan een nieuwe fietsenstalling en het groen rond de school, zodat alles zeker klaar is op zaterdag 23 juni, de dag van het schoolfeest, wanneer de officiële inhuldiging volgt met opendeurmoment. (ADA)