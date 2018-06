Klassen worden escape rooms bij opening nieuwe school 22 juni 2018

02u58 0 Boechout Leerlingen van de Jan Frans Willemschool bouwen vier escape rooms in lege klaslokalen voor de grote opening van hun nieuwe school zaterdag.

De Jan Frans Willemsschool is volop aan het aftellen naar komend weekend. Dan wordt hun nieuwe schoolgebouw officieel ingehuldigd met een schoolfeest en een barbecue. Voor die gelegenheid hebben de leerlingen van het vijfde leerjaar vier escape rooms gebouwd in lege klaslokalen. De leerlingen bedachten zelf het concept samen met het #ANTcollectief. "Het is fantastisch om te zien hoe gemotiveerd ze zijn", zegt Stef Thienpont, van #ANTcollectief. "Als het speeltijd is, dan vragen ze of ze mogen verder werken." De leerlingen kozen voor twee enge en twee niet-enge kamers, zodat iedereen zou kunnen spelen. In de eerste versie gaat het om een verlaten huis met vampieren en het lijkenhuis. In de iets minder enge versie spelen de verhalen zich af in de cinema en een onderwaterwereld. "De kinderen leren samen werken, overleggen, kritisch denken en creatief zijn", legt directrice Marleen Janssens uit. Tijdens het openingsfeest zaterdag zullen de leerlingen de escape rooms zelf openhouden tussen 13.30 uur en 17.30 uur. De afgelopen dagen probeerden de leerlingen ze al zelf uit. (ADA)