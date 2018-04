Kinderkerhof wordt plaats voor rust en troost 05 april 2018

Het kinderkerkhof in de Hovesesteenweg in Boechout wordt in het voorjaar opnieuw aangelegd. De begraafplaats voor kinderen wordt meer een aparte plek met zitbanken en veel groen. Er zal ook een sterretjesweide aangelegd worden om overleden kinderen te gedenken. Kunstenaar François Blommaerts zal het beeld ontwerpen. De aanpassingen komen er nadat burgemeester Koen T'Sijen sprak met ouders van wie het kindje overleden is. "Het kinderkerkhof moet een plaats worden voor rust en troost. De gesprekken met de ouders hebben voor de nodige inspiratie gezorgd om enkele veranderingen door te voeren." Daarnaast komt er ook een extra strooiweide. Steeds meer mensen willen uitgestrooid worden waardoor de huidige strooiweide te klein is geworden. De nieuwe weide krijgt een gedenkzuil en een sokkel om een urne op te plaatsen. De investering wordt geschat op 33.150 euro.





In de volgende legislatuur is het de bedoeling een overheidsopdracht uit te schrijven om ook een overdekte bezinnings- en rustplaats te creëren. Daar kan dan afscheid genomen worden. Het huidige bestuur denkt ook nog aan de aanleg van een natuurbegraafplaats, waar men biologisch afbreekbare urnen kan begraven tussen de bomen. Tot slot loopt er een dossier om klinkers te leggen op de hoofdweg en het ronde punt op de begraafplaats van Vremde en om de andere wegen met gras in te zaaien. (ADA)