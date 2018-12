Kerstboomophaling op 8 en 10 januari ADA

26 december 2018

12u05 0

Op dinsdag 8 en donderdag 10 januari worden de kerstbomen opgehaald. Dit jaar zal de ophaling in twee delen gebeuren. Op dinsdag 8 januari worden de kerstbomen opgehaald in alle straten ten zuiden van de Provinciesteenweg. Dit komt overeen met de Hoplr-zone Boechout Dorp. Op donderdag 10 januari worden de kerstbomen opgehaald in alle straten ten noorden van de Provinciesteenweg, inclusief de Provinciesteenweg zelf. Dit komt overeen met de Hoplr-zones Boechout Wijken en Boechout Vremde. De bomen moeten aangeboden worden zonder versiering. De kerstbomen worden gecomposteerd of verbrand tijdens de kerstboomverbrandingen in Boechout en Vremde.

Dit jaar komt er geen extra ophaalronde voor kerstbomen die op de verkeerde dag aangeboden werden. Wie de ophaling mist zal zijn kerstboom zelf naar het recyclagepark moeten brengen.