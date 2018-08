Jongste kandidate op lijst N-VA 24 augustus 2018

N-VA Boechout trekt in oktober met twaalf vrouwen naar de kiezer, het maximum toegelaten aantal. Daarvan staan er zeven vrouwen in de eerst kolom. "N-VA Boechout-Vremde staat voor een verantwoord beleid, in een veilig Boechout en Vremde", stelt Sven Snyders, de lijsttrekker. "Daarbij kiezen we duidelijk voor vrouwen, Vremde en verjonging." Op nummer twee staat Christel Naenen en Annelies Veron vervolledigt de top drie. Daarnaast staan er vier twintigers op de lijst en een negentienjarige. Met haar negentien is Shania Berrevoets de jongste kandidate die opkomt in Boechout. Zij staat op plaats veertien. (ADA)