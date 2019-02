Jongen van 16 is Boechouts Sportman van het Jaar (en hij richt zijn pijlen nu op de Olympische Spelen) ADA

04 februari 2019

20u50 0 Boechout De Sportman van het Jaar in Boechout is een boogschutter uit Lint. Pieter Markey schoot zowat elke hoofdvogel af en mikt nu veel hoger: de Olympische Spelen in 2024.

Pieter Markey mag zich een jaar lang Sportman van het jaar in Boechout noemen. Opvallend: Pieter woont in Lint. “Ja dat klopt maar ik ben aangesloten bij Robin Hoed in Boechout”, vertelt de zestienjarige jongeman. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij wel al wat op zijn palmares staan en droomt hij van de Olympische Spelen in 2024.

Op zijn negende ontdekte hij per toeval de sport tijdens een bezoekje aan sportwinkel Decatlon. “Mijn zus en ik zagen de bogen hangen. We vonden dat beiden er erg leuk uitzien en uiteindelijk overtuigden we onze ouders om er eentje te kopen”, weet Pieter nog. “Wat ik toen niet wist, is dat mijn grootvader een talentvol schutter was. Zo zie je dat het misschien toch een beetje in de genen zit.”

“Ik bakte er niets van”

In het begin leek niets er op dat Pieter een talent voor de sport had. “Om heel eerlijk te zijn? Ik bakte er niets van,” lacht hij. “Pas nadat ik begon te trainen vond ik al gemakkelijker de roos. Tot ik op mijn twaalfde plots provinciaal kampioen werd en tussen mijn twaalfde en veertiende geen enkele wedstrijd verloor.” Die prestatie leverde hem meteen ook een selectie op bij het nationale team van België.

Nu traint Pieter voor het wereldkampioenschap voor de jeugd in Madrid binnen acht maanden. Daar hoopt hij op een plaatst in de top zestien. Stiekem mikt hij zijn pijlen op een veel hoger doel: de Olympische Spelen van 2024. “Maar ik ben realistisch. Boogschieten is geen sport waar je van kan leven. Daarom begin ik binnenkort aan een opleiding burgerlij ingenieur aan de universiteit van Leuven. Hierdoor zal ik een pak minder kunnen trainen. Dus de kans is groot dat mijn carrière even on hold zal moeten gezet worden.”