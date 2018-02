Jeugdboekenmaand start met groot feest 16 februari 2018

02u28 0

Binnenkort start de Jeugdboekenmaand en dat doet de bibliotheek van Boechout met een groot feest. Op woensdag 28 februari trapt de bib de Jeugdboekenmaand af. Dit jaar is het thema 'Eureka!' en dus staan wetenschap en techniek centraal. In de bib kan je terecht bij de professor en zijn proefmobiel, kan je zelf experimenteren in het knutsellab, maak je een hologram of kan je je eigen robot programmeren. Wie het graag wat mysterieuzer wil, kan er meer te weten komen over geheimschrift en magnetisme. Het hele programma van de Jeugdboekenmaand vind je op www.boechout.bibliotheek.be. (ADA)