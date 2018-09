Jan Frans Willemschool springt het jaar in 04 september 2018

Na een lange zomervakantie stonden de leerlingen van de Jan Frans Willemschool te springen om opnieuw achter de schoolbanken te kruipen. En dat mag je in dit geval erg letterlijk nemen. De leerlingen die van het derde kleuterklasje naar het eerste leerjaar gaan, sprongen letterlijk de grote school in. Eén voor één sprongen ze via een trampoline de school binnen. Meteen ook een symbolische sprong naar een nieuwe wereld: die van het leren lezen en schrijven. Voor de kinderen was het meteen een aangename kennismaking met hun nieuwe school. Er zullen ongetwijfeld nog heel wat sprongen voorwaarts volgen dit schooljaar.





(ADA)