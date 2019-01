Inwoners mogen mee sleutelen aan nieuwe beleidsnota van Boechout ADA

28 januari 2019

21u01 0 Boechout Participatie wordt het sleutelwoord in de nieuwe beleidsnota van de gemeente Boechout. Tijdens de gemeenteraad stelde het nieuwe bestuur de nota voor waar de burger de komende maanden nog flink aan kan sleutelen.

Tijdens de gemeenteraad werd de beleidsnota van het nieuwe bestuur voorgesteld. Die nota werd samengesteld op basis van het verkiezingsprogramma en de adviezen van de ambtenaren van de gemeente. Toch is dit geen definitief plan. “De komende maanden wil het bestuur hier een brede participatieronde over opzetten. Alle inwoners, adviesraden, het middenveld en organisaties worden uitgenodigd om mee na te denken en voorstellen te formuleren op het voorgestelde beleid. Bedoeling is de ontwerptekst te verrijken met de voorstellen en ideeën van burgers, alvorens die eind april opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen ter goedkeuring”, vertelt burgemeester Koen T’Sijen (PRO).

Hoplr

Via het sociale buurtplatform Hoplr kan iedereen meedenken en een voorstel doen. “Van 11 februari tot begin maart zullen we op regelmatige basis stellingen voorleggen aan onze hoplr-leden. We nodigen onze burgers ineens uit om op 18 maart, tijdens onze Toekomsttafels, mee te komen spreken over specifieke thema’s,” aldus de burgemeester.

Op maandag 18 maart vinden de ‘Toekomsttafels’ plaats. Burgers en bestuur gaan met elkaar in gesprek over een aantal grote speerpunten uit de ontwerpbeleidsnota. Deze bijeenkomst vindt plaats in Sportpark Sneppenbos van 19.30 tot 22.30 uur. De beleidsnota wordt aangepast na afloop van de bevragingen en gesprekken. Op 29 april stelt het schepencollege de definitieve nota voor aan de gemeenteraad.