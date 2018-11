Infovergadering tweede fase heraanleg Jef Van Hoofplein ADA

30 november 2018

In januari gaat de tweede fase van de heraanleg van het Jef Van Hoofplein en het Sint-Bavoplein van start. De werken zullen een viertal maanden duren. Daarom organiseert de gemeente een infovergadering. Op deze infovergadering komen geïnteresseerden alles te weten over de planning van de werken. Er kunnen ook vragen gesteld worden. De bewonersvergadering gaat door op 10 december om 20 uur in Theater Vooruit

Midden november werd de verkeerssituatie op het Sint-Bavoplein al gewijzigd. Enkel de verkeerslichten aan café Falco werken nog. Ze staan voor doorgaand verkeer meestal op de oranje knipperstand en voor overstekende voetgangers op rood. De lichten werden voorzien van een drukknop. Voetgangers drukken op de knop en vragen zo zelf groen licht om over te steken. Er werd een extra verkeerslicht gehangen, een extra stopbord geplaatst én een witte lijn geschilderd voor wagens die richting Hove rijden. Op deze manier kunnen voetgangers veilig de Hovesesteenweg oversteken.