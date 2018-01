Informoment groepsaankoop dakisolatie 02u37 0

De gemeente Boechout organiseert samen met Igean een groepsaankoop dakisolatie. Op donderdag 18 januari is er een informatiemoment tussen 19 uur en 21 uur in Theaterzaal Vooruit, Sint-Bavoplein 17. Aannemers uit de regio hebben een voorstel ingediend en een stuurgroep van burgers maakte hieruit een keuze. Tijdens het infomoment zal er meer uitleg gegeven worden over hoe zo een groepsaankoop werkt en wat de voordelen zijn. Wie vragen heeft kan alvast terecht op klimaat@igean.be of 03/350.08.08. (ADA)