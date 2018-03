Infomoment rond duurzaam bouwen en verbouwen 14 maart 2018

Kamp C en de gemeente Boechout organiseren samen een infomoment rond energiezuinig bouwen en verbouwen. Tegen 2021 moet namelijk verplicht bijna-energieneutraal gebouwd worden. Kamp C geeft onafhankelijk advies aan diverse doelgroepen en staat gekend als provinciaal expertisecentrum voor duurzaam bouwen en wonen. Het bouwadvies is volledig gratis. Je kan de adviseurs ontmoeten op de zitdag in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag 19 maart, van 13 uur tot 17 uur. Schrijf je wel vooraf in bij de dienst omgeving via omgeving@boechout.be of 03 460 06 38. (ADA)