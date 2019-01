Infomoment ‘De stap naar de kleuterschool’ ADA

16 januari 2019

De Dorpsschool Vremde, het Sint-Gabriëlcollege en de Jan Frans Willemsschool organiseren samen met het gemeentebestuur de infoavond ‘De stap naar de kleuterschool’. De infoavond is gericht naar ouders met kinderen die bijna instappen op school en ouders met kinderen in de eerste kleuterklas. Ook grootouders, andere opvoeders of professionelen zijn welkom. Er komen vragen aan bod als ‘waarom is het belangrijk voor de ontwikkeling om op die leeftijd de stap naar de school te zetten?’, ‘Hoe zie je dat je kind er klaar voor is?’, ‘Wat leert je kind spelenderwijs op de kleuterschool?’ en ‘Verandert er iets voor de ouders?’. De avond gaat door op 22 januari van 20 uur tot 22 uur in Theater Vooruit.

Inschrijven ten laatste voor 18 januari via wigwamreservaties@boechout.be