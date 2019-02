Infocafé moet vragen rond dementie ophelderen ADA

08 februari 2019

14u48 1

Woonzorgcentrum Sint-Mathildis, woonzorgcentrum Huize Stracke (Capenberg), rusthuis Avondvrede en dienst senioren organiseren drie keer per jaar een infocafé rond dementie. Dat wil de zorgen van familieleden en mantelzorgers lichter maken en hen in hun zoektocht naar antwoorden en voorzieningen helpen. Elke bijeenkomst wordt begeleid door een deskundige die info geeft over een onderwerp. Er kunnen vragen gesteld worden, maar gewoon luisteren kan net zo goed.

Het volgende thema is ‘Contact met mensen in verder gevorderde dementie. Zoeken naar waardevolle activiteiten en momenten.’ De seniorenadviesraad zorgt voor ondersteuning. Het café vindt plaats op woensdag 20 februari in Capenberg Oxaco Center, Borsbeeksesteenweg 45 in Boechout van 13.30 uur tot 16 uur.

Gratis, wel vooraf inschrijven bij Erna Vanwesenbeeck, 03 460 06 18 of senioren@boechout.be.