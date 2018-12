Huiswerkbegeleiders gezocht ADA

11 december 2018

Gastvrij Boechout en het Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW zoeken mensen die willen helpen bij de huiswerkbegeleiding voor kinderen van de Boechoutse lagere scholen. Je helpt de kinderen met lezen, rekenen, Nederlands, Frans en wereldoriëntatie. Maar ook kinderen van vluchtelingen krijgen er begeleiding. Op dit moment krijgen een twintigtal kinderen huiswerkbegeleiding. Je hoeft geen voorkennis of diploma te hebben, enkel een goede portie motivatie en enthousiasme. De huiswerkbegeleiding gaat door in lokaal Oase in de Appelkantstraat naarst de Protestantse Kerk.