Huis onbewoonbaar na brand 27 augustus 2018

Een woning in de Gillegomstraat heeft zaterdagochtend veel schade opgelopen bij een brand. De brand ontstond vermoedelijk in de keuken waar er een heel ontvlambaar product stond. Het vuur verspreidde zich razendsnel over de rest van de benedenverdieping. Een vader en zoon die thuis waren konden zichzelf in veiligheid brengen maar de zoon was zodanig in shock dat hij even naar het ziekenhuis werd overgebracht. De brandweer uit Borsbeek en Edegem kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. De schade is aanzienlijk, de woning werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Ook de burgemeester kwam ter plaatse om de schade op te meten. Hij liet weten dat de bewoners bij familieleden terecht kunnen. (NBA)