Hoplr moet mensen bij elkaar brengen 01 maart 2018

In Boechout start volgende week een nieuw sociaal platform: Hoplr. Het is een digitaal netwerk dat buurtbewoners dichter bij elkaar wil brengen en focust op sociaal engagement. Alle gezinnen in Boechout krijgen vanaf 5 maart een brief in de bus met meer informatie over het digitale buurtplatform Hoplr en een code om zich te registReren in hun wijk. In Boechout zullen er drie wijken bestaan: Boechout-dorp, Boechout-Vremde en Boechout-wijken. Afhankelijk van waar iemand woont, behoort hij automatisch tot een bepaalde buurt. Via dit sociale buurtplatform kunnen buren spullen of diensten uitwisselen, activiteiten aankondigen, initiatieven lanceren, meldingen doen of elkaar gewoon beter leren kennen. In Boechout zijn er ook heel wat buurtcomités actief die volop van dit nieuwe platform zullen gebruik kunnen maken. De gemeente zorgt ervoor dat het platform bestaat, maar speelt verder geen sturende rol. (ADA)