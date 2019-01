Hier draait het de komende 6 jaar om in Boechout: beleidsnota van 60 pagina’s spitst zich toe op vijf thema’s ADA

30 januari 2019

15u17 0 Boechout De komende zes jaar zal het bestuur van Boechout zich toespitsen op vijf grote thema’s: klimaat, ruimte en publiek domein, mobiliteit en openbare werken, vrijetijdsbeleving en tot slot het sociale karakter.

De nieuwe beleidsnota is net geen zestig bladzijden dik en stelt de koers die het nieuwe bestuur de komende zes jaar wil varen. Aan de hand van vijf grote thema’s wil het bestuur “samen het verschil maken”, meteen ook de naam van het nieuwe actieplan. “De beleidsnota zal worden vertaald in een doelstellingenboom met actieplannen. Hierbij wordt steeds uitgegaan van een geïntegreerd beleid. Bij het bepalen van de doelstellingen en de acties wordt er steeds domein-overschrijdend gewerkt,” vertelt burgemeester Koen T’Sijen

Klimaat

De gemeente wil meer inzetten op (elektrische) deelmobiliteit zoals ook in de stad Antwerpen nu aan de gang is. Daarnaast wil het bestuur ook meer inzetten op groene energie.

Ruimte en publiek domein

Het publiek domein en het bewaren van het landelijke karakter was het thema waar het tijdens de voorbije verkiezingen om draaide. “We willen dat de gemeente evolueert naar een parkgemeente met nog meer publiek toegankelijke plekken in het dorpscentrum,” aldus T’Sijen. “In het buitengebied van de gemeente blijft het groene, agrarische en open landschappelijk waardevol karakter bewaard, met inzet op het uitbreiden van het natuurreservaat Molenbeekvallei.” Er zal ook bijzondere aandacht gaan naar Boechout-Vremde als erfgoedgemeente.

Mobiliteit en openbare werken

In het beleidsplan gaan mobiliteit en verkeersveiligheid hand in hand. Zo wil de gemeente meer fietsstraten introduceren en de aanleg van een fietspad op de Wommelgemsesteenweg en Broechemsesteenweg in Vremde.

Vrijetijdsbeleving

De ondersteuning van de vele evenementen en feesten blijft een rode draad in het vrijetijdsbeleid. Het gemeenschapscentrum wordt verder uitgebouwd, op de benedenverdieping van de Bunderhoeve komt een seniorenontmoetingscentrum en voor de jeugd komt er een nieuw skatepark. We blijven investeren in sportinfrastructuur voor onze sportverenigingen. Ook het aanbod van kunstonderwijs zal verder worden uitgebreid

Sociaal

Het bedrag dat naar mondiaal ontwikkelingssamenwerking gaat wordt verhoogd van vier euro naar vijf euro per inwoner van Boechout. Het sociaal beleid in de gemeente zal zich sterk toespitsen op een kwalitatief woonbeleid, het bewaken van minimumwoonkwaliteitseisen op de private huurmarkt en het laten meegroeien van het sociaal woningaanbod. “Meer werk maken van een preventief gezondheidsbeleid en een dementievriendelijke gemeente staat hoog op de agenda,” aldus de burgemeester.