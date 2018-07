Helft bomen in Holleweg instabiel BEUKEN EN LINDEBOMEN VANAF AUGUSTUS DRASTISCH GESNOEID DAVID ACKE

19 juli 2018

Zo'n 50 procent van alle bomen in De Holleweg, bekend om zijn beuken en lindebomen, zijn instabiel. Dat blijkt uit een test die de gemeente Boechout in 2017 liet uitvoeren. "Ze zijn niet ziek of rot, maar kunnen omvallen bij hevige wind. We moeten dus ingrijpen", vertelt Valérie Evers van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De Holleweg is een beschermde dreef met beuken en lindebomen die in handen is van de familie Reynders en de familie Moretus. Beide families zaten samen met de gemeente, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed om de toestand van de bomen te bekijken. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft instabiel is en zouden kunnen omvallen bij een storm. "De bomen zijn op zich niet ziek of rot. Maar het gaat om volwassen exemplaren die heel veel wind vangen," vertelt Valérie Evers van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Om het karakteristieke landschap te bewaren zal er in augustus begonnen worden met snoeiwerken. "We spreken van zogenaamde veteranensnoei. Ongeveer een derde van de boom zal worden gesnoeid. Dat is drastisch maar dat zorgt ervoor dat de boom een tweede leven kan krijgen," aldus Evers. Vooral de kruin zal flink uitgedund worden.





Nieuwe kruin

Volwassen bomen hebben op een bepaald moment hun maximale groei bereikt. Daarna begint de aftakelingsfase. Dat duurt wel een geruime tijd. Typisch is dat de kruin van de boom zich terugtrekt en er lager een nieuwe kruin wordt gevormd. In de natuur gebeurt dit automatisch onder invloed van de weersomstandigheden. Zo komt er meer licht tot aan de nieuwe kruin en komen er scheuten. In een bewoonde omgeving kan je de natuur echter zijn werk niet laten doen en moet het inkrimpen van de kruin door een boomdeskundige gebeuren.





75% kans op overleven

Het probleem dat zich aan de Holleweg voordoet, is dat het gaat om beuken. "Er is nog maar weinig bekend over het snoeien van beuken. Dat wordt weinig gedaan omdat ze erg gevoelig zijn voor bijvoorbeeld zonnebrand. Ook voor ons is het dus leerrijk om te zien hoe de bomen zullen reageren. We gaan ervan uit dat ze 75 procent kans hebben om te overleven", legt Evers uit. Daarom zal Natuur en Bos starten met vijf testbomen. Na een jaar zal dat proces geëvalueerd worden. Bij een positief effect zullen stelselmatig meer bomen aangepakt worden. De lindenbomen vormen geen probleem. Van die soort is geweten dat ze snoeiwerken goed doorstaan.





Na vijf jaar gebeurt er opnieuw een evaluatie ter plekke, waarbij jaarlijks kort een visuele veiligheidsinspectie gebeurt. Sterven de bomen toch af of vormen ze geen nieuwe kruin, dan heeft snoei geen zin meer en kan er aan een vervanging van de beuken worden gedacht.