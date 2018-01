Héél warm afscheid van kerstbomen 02u40 0 Benoit De Freine Honderden mensen liepen mee in de fakkeltocht.

Enkele honderden mensen verzamelden afgelopen zaterdag aan de kerk van Vremde om met een fakkel in de hand in stoet naar de terreinen van Don Bosco te stappen voor de traditionele kerstboomverbranding. Die werd georganiseerd door de scouts en gidsen van Vremde.





Honderden kerstbomen lagen klaar om in vlammen op te gaan. Het waren de jonge scouts en gidsen die kwamen aanrennen met hun fakkel om als eerste hun brandende toorts in de berg bomen te gooien. "Vorig jaar derde, nu tweede," klonk het bij een jongen. In luttele seconden knetterden de dennenbomen die tot voor kort de huiskamers in een gezellige kerstsfeer hadden gedompeld. Een enorme vuurgloed was hun deel. Het publiek bleef op veilige afstand want de enorme hitte was goed voelbaar. Ondertussen praatte buurtbewoners gezellig bij met een hapje en een drankje.





En het vuur? Dat bleef wel nog even branden. (ADA)





Benoit De Freine De kerstbomen gingen in vlammen op.