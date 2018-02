Groen-Gangmaker wil meer buitenlanders naar stemhokje lokken 21 februari 2018

02u24 0

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen moeten meer niet-Belgische stemgerechtigden komen stemmen. Dat vindt althans de partij Groen-Gangmaker. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwamen van de 214 niet-Belgische stemgerechtigden uit de Europese Unie die toen in Boechout woonden slechts 35 stemmers opdagen. De niet-Belgische stemgerechtigden moeten zich wel voor 31 juli registreren. Iedereen die meer dan vijf jaar in België woont en belastingen betaalt, mag gaan stemmen. Burgemeester Koen T'Sijen (Pro) denkt er aan om de burgers via het gemeentelijke informatieblad te informeren over hoe ze kunnen deelnemen aan de verkiezingen. (ADA)