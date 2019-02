Groen-Gangmaker verzet zich niet tegen komst nieuw glastuinbouwcomplex “Wettelijk gezien is alles in orde” ADA

22 februari 2019

12u23 1 Boechout “Worden we blij van de komst van grote glastuinbouwcomplexen? Neen. Maar kunnen we ons verzetten tegen de komst van een bedrijf dat wettelijk gezien volledig in orde is? Neen.” Daarmee reageert Groen-Gangmaker op de commotie die ontstaan is over de komst van het bedrijf Barka naar Boechout.

De komst van het tuinbouwbedrijf Barka naar Boechout en de daar bijhorende bouw van een nieuw groot serrecomplex blijft een gespreksonderwerp in de gemeente. Nadat eerder oppositiepartij ‘t Dorp en meerderheidspartij Pro Boechout en Vremde al lijnrecht tegenover elkaar stonden in de kwestie, laat nu ook Groen-Gangmaker van zich horen. Groen-Gangmaker behoort met schepen Kris Swaegers tot de meerderheid maar de partij bevindt zich omwille van haar groene ideologie toch tussen twee vuren.

Of grote glastuinbouwcomplexen ons in een roes van extase en vervoering brengen? Nee. “Ons toekomstbeeld bestaat uit kleinschaligere landbouwvormen. Uit korte ketens en uit deeltuinen die het ecologische, economische en sociale aspect harmoniseren. Uit lokale en seizoensgebonden groenten die ons bord van kleur voorzien. Uit een wereld waarin voedsel niet wordt verspild omdat dit nu eenmaal economisch het voordeligst is,” klinkt het. “Echter, er bestaat ook nog zoiets als de vrije markt en de consument die al dan niet noodgedwongen zijn groenten het liefst zo goedkoop mogelijk wenst, herkomst onbelangrijk. Dus ja, we moedigen met hart en ziel lokale en fijnschalige initiatieven toe, die volgens ons het antwoord zijn op de toekomst.”

Conform wetgeving

Maar zegt de partij meteen ook: “Kunnen we ons ertoe brengen om bedrijven die handelen conform de reglementeringen te dwarsbomen?” Ook op deze vraag zegt de partij onomwonden “neen”. “Het is maar logisch dat bedrijven, ook glastuinbouwbedrijven, die handelen conform de huidige reglementering getoetst worden aan de bestaande in dit concrete geval bovenlokale reglementering. Het zou in geen enkel opzicht het algemeen belang dienen om een procedureslag in gang te zetten, alleen al omdat ideologisch gekleurde argumenten niet van tel zijn in beroepsprocedures, van de willekeur nog gezwegen.”