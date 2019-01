Gratis concerten voor meer leven in centrum ADA

Boechout Cafébaas Mieke Kaniszai van De Pelikaan organiseert elke eerste vrijdag van de maand een concert in haar café. Op die manier wil ze opnieuw leven blazen in het centrum van Vremde. Muzikanten van de gitaarschool Guiterblast zullen het beste van zichzelf geven.

Mieke Kaniszai (38) wil meer leven in de brouwerij in het centrum van Vremde. De uitbaatster van Café De Pelikaan organiseert daarom elke eerste vrijdag van de maand live concerten in haar café. Ze ging in zee met gitaarschool Guiterblast uit Lier. In totaal zullen er vijf vrijdagen optredens plaatsvinden en afsluiten doet ze met een free podium op 5 april. “Het zal een mengelmoes zijn van verschillende optredens maar de hoofdbrok zal vooral bestaan uit gitaarspel. Maar er zal ook gezongen worden. We starten op vrijdag 1 februari. Alle optredens zijn gratis,” vertelt Mieke. De gitaarschool telt zo een 35-tal leden met erg diverse leeftijden van 6 jaar tot 66. Voor de leerlingen is het meteen een ideale gelegenheid om podiumervaring op te doen en hun talent te delen met mensen.

In de zomer wil Mieke ook opnieuw zomerconcerten organiseren. Maar hoe die er zullen uitzien en wie er zal optreden, dat weet ze nog niet.