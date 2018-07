Gemeentelijke schattingscommissie kan schade vaststellen 27 juli 2018

De bedrijfsinkomsten van landbouwers en tuinders kunnen door de droogte van de laatste weken en maanden in aanzienlijke mate verminderen. Momenteel is de droogte nog niet erkend als ramp waardoor een schadevergoeding van de overheid nog niet aangevraagd kan worden. Wel is het mogelijk om een gemeentelijke schattingscommissie te vragen om een vaststelling te komen doen. Via de website van de gemeente vind je welke stappen je moet ondernemen. Info: www.boechout.be. (ADA)