Gemeentedienst schakelt over op zomermodus 28 juni 2018

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat de gemeentediensten andere openingsuren hanteren. Vanaf 3 juli tot en met 17 augustus zijn enkele gemeentediensten van Boechout enkel in de voormiddag open. De vrijetijdsdienst is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en op maandagavond van 18 uur tot 20 uur. De dienst bevolking is dan weer gesloten op woensdagnamiddag. (ADA)