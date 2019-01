Gemeente zet sportkampioenen in de kijker ADA

22 januari 2019

14u36 0

Op vrijdag 1 februari zetten we de sportkampioenen van 2018 in de kijker tijdens het Feest van de sport in Sportpark Sneppenbos. De gemeente verwelkomt iedereen vanaf 19.30 uur in de polyvalente zaal De Sneppe om alle sportkampioenen en -laureaten van 2018 in de bloemen te zetten. De huldiging start om 20 uur. Tussen de huldigingen door zullen de verschillende sporters enkele demonstraties laten zien. Na de feestelijkheden is er ook nog een afterparty. Het Feest van de sport wil sport in de kijker zetten, mensen met een hart voor de sport verbinden met elkaar en er vooral een leuke, sportieve avond van maken. Daarom zijn zowel de huldiging als de afterparty helemaal gratis.