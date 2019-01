Gemeente tijdelijk niet bereikbaar per telefoon ADA

07 januari 2019

10u22 0

Door een technisch probleem bij Proximus zijn de gemeentelijke diensten van de gemeente Boechout niet bereikbaar per telefoon. Het is nog onduidelijk wat het probleem is en hoe lang het zal duren voor er een oplossing is. Wie de gemeentediensten wil bereiken kan dat via info@boechout.be of via het meldingsformulier op de website www.boechout.be/meldingen.