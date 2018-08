Gemeente stelt cultuurbrochure voor najaar voor 23 augustus 2018

De nieuwe cultuurbrochure van Theater Vooruit in Boechout is klaar. Op de programmatie van het najaar staat onder meer een lezing van Jef Vermassen en optredens van Johan Petit en Michael Van Peel.





Op donderdag 23 augustus om 10 uur gaat de ticketverkoop van start. Burgemeester Koen T'Sijen, bevoegd voor cultuur: "Het feestjaar rond tien jaar cultuur in Boechout verdient een einde in stijl. Daarom serveren we in het najaar alweer een mooi programma. Zowel bekend als onbekend talent passeert de revue en tal van organisaties zetten het einde van de Eerste Wereldoorlog in de kijker. En we zijn natuurlijk heel blij dat Bart Peeters op de jaarmarkt komt optreden."





Toppers zijn zanger Tom Helsen en stand-upcomedian Michael Van Peel. Maar ook nieuw talent krijgt een podiumplaats. In november komt de jonge band Sun Gods naar de derde editie van Tin Can Alley, een reeks gratis ontdekkingsconcerten in de foyer van Theater Vooruit. De Belgische jazzlegende Bert Joris en zijn zoon Sam spelen dan weer met zes andere muzikanten een tru-out. Naast toneel en muziek zijn er in Boechout heel wat evenementen gepland. Zo staat ook de eerste editie van Boechout Trailt, een loop- en wandelparcours door een aantal gebouwen in onze gemeente, op het programma. (ADA)