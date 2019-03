Gemeente organiseert EHBO-cursus voor senioren ADA

06 maart 2019

De gemeente Boechout organiseert op 27 maart een cursus EHBO voor senioren. Op deze infonamiddag worden de basisregels uitgelegd hoe je iemand de eerste zorgen moet toedienen en worden de vaakst voorkomende voorvallen onder de loep genomen. Zo leer je hoe je iemand moet alarmeren bij een ongeluk, leer je een AED defibrillator gebruiken en hoe je dingen als een beroerte herkent. Het infomoment richt zich in de eerste plaats op senioren maar iedereen is welkom om te komen luisteren. Het moment start om 14 uur in Theater Vooruit. Inschrijven via senioren@boechout.be.