Gemeente lid van Statiegeldalliantie 08 februari 2018

De gemeente Boechout heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Die vraagt aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om in 2018 een statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen.





In de Statiegeldalliantie verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en ieder ander die zwerfafval beu is. Samen roepen zij de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle pet-flessen en blikjes. Bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld 0,25 euro statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of winkelbalie terugbrengt. (ADA)