Gastvrij Boechout verzet zich tegen beslissing om helft opvangplaatsen te schrappen 31 augustus 2018

02u30 0 Boechout Gastvrij Boechout, de organisatie die zich inzet voor de opvang van vluchtelingen, is niet te spreken over de beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken. Die wil dat Gastvrij Boechout 10 van de 21 plaatsen schrapt tegen 1 januari 2019.

Het schrappen van de plaatsen past binnen de beslissing van de staatssecretaris om in totaal 4.000 opvangplaatsen van lokale opvanginitiatieven te schrappen en te laten inkrimpen tot 17.000. Om hun ongenoegen te uiten, schreef de organisatie een open brief. Daarin schrijft Gastvrij Boechout dat kleinschalige opvanginitiatieven net bijdragen tot een betere integratie van nieuwkomers.





Kleinschalig

"Diensten met ervaring en met belangrijke expertise in begeleiding van vluchtelingen bouwt u af, waarbij u vooral de kleinschalige aanpak viseert. Nochtans wordt de kwetsbaarheid van veel asielzoekers in ons land net verhoogd wanneer ze te lang in grootschalige structuren moeten verblijven." De organisatie vraagt dan ook met drang aan Franken om op zijn beslissing terug te komen "en de initiatieven voor een menselijk en gastvrij onthaal van vluchtelingen aan te moedigen en te ondersteunen in plaats van af te bouwen. U zult de problemen niet oplossen door ze te vergroten."





Gastvrij Boechout is ontstaan in september 2015 toen enkele buren uit de Lange Kroonstraat hun zorgen omtrent de vluchtelingenproblematiek met elkaar deelden. (ADA)