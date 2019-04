FOD Financiën helpt bij invullen belastingbrief ADA

01 april 2019

11u10 0

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn of haar belastingen kan op dinsdag 28 mei terecht bij de gemeentediensten van Boechout. Dan komen vier medewerkers van de FOD Financiën om een steentje bij te dragen. Nieuw sinds dit jaar is wel dat je een afspraak moet maken om lange wachtrijen te voorkomen. Een afspraak maak je door te bellen tussen 9 en 12 uur naar 03 460 06 15. Wil je ook de belastingbrief van iemand anders laten invullen, dan maak je een aansluitende afspraak. Vergeet geen volmacht aan te vragen en een kopie van de identiteitskaart mee te nemen van de persoon wiens brief ingevuld moet worden. Een document voor aanvraag van de volmacht vind je op de website www.boechout.be.