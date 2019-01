Financiële steun voor mantelzorgers in Boechout ADA

26 januari 2019

13u48 0

Mantelzorgers die een partner, ouder of familielid verzorgen die in Boechout woont, kunnen een mantelzorgtoelage aanvragen bij het OCMW. Die toelage bedraagt 50 euro. Op die manier wil het OCMW ervoor zorgen dat de inwoners van Boechout zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wie thuiszorg biedt aan een hulpbehoevende die aangewezen is op verzorging en bijstand bij de essentiële handelingen van het dagelijks leven, komt in aanmerking voor de toelage. De zorgverstrekker moet hulp verstrekken volgens een door het OCMW goedgekeurd zorgenplan.