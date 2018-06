Filip Peeters daagt burgemeester uit NIEUWE PARTIJ WIL MACHT OPNIEUW BIJ INWONERS LEGGEN DAVID ACKE

13 juni 2018

02u29 0 Boechout 't Dorp Boechout Vremde, zo zal de nieuwe partij in Boechout heten. Acteur Filip Peeters zet samen met enkele andere inwoners zijn schouders onder het project. Het wordt een politieke partij met de allure van een burgerbeweging. De kritiek dat dit om persoonlijke doeleinden zou gaan van de acteur, klopt niet volgens Filip Peeters.

Het hoge woord is er uit. De geruchtenmolen klopte overuren maar de inwoners van Boechout en Vremde zullen in oktober dus kunnen stemmen op een nieuwe partij. 't Dorp Boechout Vremde, zoals de partij zal heten, wil de burger opnieuw betrekken bij de lokale politiek. Acteur Filip Peeters heeft samen met een harde kern van een tiental mensen de eerste krijtlijnen uitgetekend maar nu is het aan de burger om concrete voorstellen te doen wat hij of zij verwezenlijkt wil zien in de gemeente. "De partij wil de stem terug aan de burger geven. Hij of zij weet het best wat er speelt in de gemeente. Die inspraak is het belangrijkste speerpunt van 't Dorp", legt Lode Van den Brande uit. Maar dat neemt niet weg dat er een duidelijk standpunt is waar de partij op wil bouwen. "We willen ijveren voor het landelijke karakter van de gemeente", vertelt Peeters. Hij geeft aan dat hij slechts een kleine schakel is binnen de partij. "Het wordt zeker niet de grote Filip Peeters-show."





Persoonlijke agenda

Vanuit het huidige bestuur klonk eerder al het verwijt dat een persoonlijke agenda de drijfveer zou zijn van deze nieuwe partij. Vooral burgemeester Koen T'Sijen is kritisch. "Ik verwelkom iedereen met open armen zolang er kan gewerkt worden in het belang van de gemeente Boechout en niet in het belang van enkele individuen", zei T'Sijen eerder al. Peeters diende eerder al verschillende bezwaarschriften in tegen de bouw van appartementen in domein Vijverhof, de achtertuin van de acteur. "Dat klopt niet. Wij zijn de stem van de Bouchoutenaar. Wij horen bij heel veel mensen dezelfde bezorgdheden terugkomen. Dat heeft ons er toe aangezet om niet vanaf de zijlijn commentaar te leveren maar er ook iets aan te doen", aldus de acteur. Of hij op het einde van de rit ook bereid is de sjerp te dragen vindt hij nu nog niet aan de orde. "We zullen zien wat de inwoners willen."





Lijsttrekker

Dat betekent ook meteen dat er nog geen lijsttrekker is. Via de website www.tdorpboechoutvremde.be of www.tdorpvremdeboechout.be kunnen inwoners via het online participatieplatform CitizenLab voorstellen doen en mensen voorstellen. Ten laatste tegen september moeten er een concrete lijst en een concreet programma zijn.