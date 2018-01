Filip Peeters daagt burgemeester uit ACTEUR DENKT AAN POLITIEKE CARRIÈRE UIT ONVREDE MET BESTUUR DAVID ACKE

02u32 0 Kristof Ghyselinck Filip Peeters vindt het de schuld van het huidige bestuur dat het landelijke karakter van Boechout verloren dreigt te gaan. Boechout Wordt Filip Peeters de volgende burgemeester van Boechout? Het zou straf zijn, maar niet onmogelijk. De bekende acteur koestert immers politieke ambities en denkt eraan op te komen met een onafhankelijke lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Het landelijke karakter verdwijnt steeds meer omdat alles wordt volgebouwd", zegt hij.

Acteur Filip Peeters (55) verkondigde onlangs dat hij het acteren even links laat liggen en dat hij nieuwe uitdagingen zoekt. Die lijkt hij te zoeken in de gemeentepolitiek van Boechout. Peeters droomt van een onafhankelijke lijst "die niet links of rechts is maar constructief". "Positieve mensen met gezond boerenverstand. Boechout loopt er vol van", vertelt de acteur. Volgens Peeters willen deze mensen dat er iets verandert.





Burgemeester Koen T'sijen

"Ziel gaat verloren"

"Boechout wordt volgebouwd en de ziel van het dorp gaat verloren terwijl er nu al voldoende huizen staan om de woningnood tot in 2050 te lenigen." De acteur verwijt het gemeentebestuur de rode loper uit te rollen voor projectontwikkelaars in plaats van in het belang van de bevolking te handelen. "Wij willen een leefbaar dorp waar iedereen gelijk is voor de wet. Als dat zou kunnen, en als ik daaraan kan meewerken? Heel graag." Boechouts burgemeester Koen T'Sijen vindt de uithaal van Peeters jammer en ongegrond. "Wij hebben net veel appreciatie gekregen van Natuurpunt in hun ledenblad over ons beleid. De laatste 10 jaar hebben we voor 60.000 euro subsidies uitgereikt aan Natuurpunt waarmee zij 400.000 vierkante meter natuurreservaat hebben verwezenlijkt", verdedigt de burgemeester het beleid.





Molenveld geschrapt

Dat het gemeentebestuur een rode loper uitrolt voor projectontwikkelaars klopt volgens T'Sijen al helemaal niet. "Bij elk groot bouwproject eisen wij van de ontwikkelaar een compensatie die het groene karakter en de buurt ten goede komt. Denk maar aan het project Zuiderdal van ontwikkelaar Matexi. Ter compensatie van dit project hebben we een andere woonuitbreidingszone, het Molenveld en een stuk Frijthout, definitief geschrapt als woonzone en omgezet in parkgebied. Goed voor 80.000 vierkante meter of 150 woonkavels minder."





Algemeen belang?

Volgens de burgemeester zijn de politieke ambities van Peeters gebaseerd op een persoonlijk ongenoegen en niet zozeer op het algemeen belang van de gemeente. "Meneer Peeters woont vlak naast het domein Vijverhof dat sinds kort in handen is van twee nieuwe eigenaars. Zij willen het landhuis op het domein renoveren en er maximaal 30 appartementen bouwen. Dat is perfect legaal. Bovendien zal het private park Vijverhof, dat grenst aan het gemeentelijk speelbos, publiek toegankelijk worden, waardoor Boechout er een openbaar park bij krijgt. Meneer Peeters' politieke ambities zijn sinds dit project gegroeid." Toch staat burgemeester T'Sijen open voor dialoog. "Als meneer Peeters vindt dat ons beleid ruimtelijke ordening niet goed is, dan wil ik graag luisteren hoe hij het anders zou doen. Iedereen die mee wilt helpen om Boechout te verbeteren is welkom maar dan wel in het algemeen belang en niet om eigen voordeel te halen."