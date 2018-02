Fietspunt deel zadelhoesjes uit 21 februari 2018

02u24 0

Boechouts schepen van Mobiliteit Johan Van Hoof heeft gisteren aan het stadion flyers en zadelhoesjes uitgedeeld. Daarmee wil hij het Fietspunt opnieuw onder de aandacht brengen. Dat dreigde een stille dood te sterven nadat NMBS besliste besparingen door te voeren, maar Mortsel, Boechout, Hove, Kontich, Lint en Edegem hebben beslist om gezamenlijk het initiatief verder te zetten. De gemeentes vinden dat fietspunten het gebruik van de fiets stimuleren in combinatie met het openbaar vervoer.





Voor wie met de fiets naar het station komt, heeft zo'n Fietspunt ook tal van voordelen. Zo kan je er melden dat je fiets een onderhoud nodig heeft. Terwijl je aan het werk bent, komt iemand van Fietspunt je fiets dan ophalen om die in het hoofdkantoor in Mortsel te repareren. "Je laat je sleutel van je fietsslot achter in een speciaal voorziene bus, zodat de medewerker je fiets kan meenemen", legt de schepen uit. "Wie in een van de gemeentes werkt, kan zijn fiets ook laten repareren op het werk. Binnenkort zou die dienstverlening ook uitgebreid worden naar scholen." (ADA)