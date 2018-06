Fietsostrade krijgt ook brug over spoorweg 19 juni 2018

02u53 0 Boechout Buurtbewoners en fervente fietsers uit de Antwerpse Zuidrand zijn gisteravond bij elkaar gekomen in zaal De Wolschaerder in Mortsel om het provinciebestuur vragen te stellen over de nieuwe fietsostrade tussen Antwerpen en Lier.

In september beginnen de werken om het stuk vanaf de luchthaven in Deurne aan te sluiten op de bestaande fietsostrade naar Lier, die eindigt aan de Oude Steenweg in Boechout. Het nieuwe traject loopt van Deurne via Mortsel en Boechout naar Lier naast de spoorweg. Ter hoogte van Mortsel moet een brug komen, zodat fietsers over de sporen raken. "Die werken zullen ongeveer een jaar duren", verduidelijkt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). "Daarna wordt er nog twee maanden verder gewerkt om de fietspaden in orde te krijgen. Meer dan wat lokale verkeershinder zal dat niet met zich meebrengen. Buurtbewoners moeten zich niet te veel zorgen maken", zegt hij. "Het provinciebestuur heeft ons vanaf de start van dit project goed laten meedenken", benadrukt Pascal Vanhove van Fietsersbond Azura, afdeling Mortsel. "De brug zal zo aangelegd worden dat ook oudere mensen makkelijk erop raken. Het wordt wel tijd dat de meer belangrijke fietsostrade richting Mechelen wordt aangepakt, want daar zijn nog gevaarlijke kruispunten." Het project kost tussen 2,5 en 3,5 miljoen euro. (BSB)