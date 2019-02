Extra aandacht voor milieu wordt beloond ADA

16 februari 2019

Landbouwers die zich extra willen inzetten voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit kunnen daarvoor een beheersovereenkomst aanvragen bij een een regionale afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dat is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst waarbij de landbouwer in ruil voor extra inspanningen een jaarlijkse vergoeding krijgt. Er zijn diverse types van beheerpakketten zoals de aanleg en onderhoud van een bloemenstrook, acties ter bevordering van akker- en weidevogels of erosiebestrijding. Een aanvraag indienen kan nog tot en met 1 oktober.